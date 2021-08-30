На минувшей неделе Росприроднадзор провёл заседание Научно-технического совета

«Главная задача Научно-технического совета - организация диалога между экспертным сообществом, наукой, общественностью, крупными компаниями и Росприроднадзором. Заседания совета - это площадка для обсуждения общих задач, проблем и тенденций. Сейчас мы предлагаем переформатировать совет в рекомендательный орган, в том числе для выработки нормативных документов и совместной политики в таких областях, как чистый воздух, вода и других. У нас очень много вопросов, так как экологическая повестка поменялась, и мы хотим слышать бизнес, понимать, к чему он готов», - сказала Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора.

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», уверен, что диалог между компанией и Научно-техническим советом может стать примером для всего крупного бизнеса. На заседании стороны обсудили такие глобальные темы, как роль науки в деятельности бизнеса или престиж профессии эколога, так и непосредственно экологические программы «Норникеля».

«В том числе мы договорились, что результаты двух научных экспедиций, организованных с помощью «Норникеля» - Большой Норильской экспедиции и Полярной экспедиции Чилингарова, будут обсуждаться на площадке не только Российской академии наук, но и Росприроднадзора. Такой диалог важен и необходим», - подчеркнул Андрей Грачев.

Не обошли стороной и стратегию «Норникеля» в области экологии и изменения климата, которая была принятая в этом году. Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной политике компании, рассказал, что стратегия включает в себя 335 мероприятий, в которые будет инвестировано 686 млрд рублей. Программа рассчитана на десять лет. В рамках стратегии, в частности, планируется запуск «Серной программы» - только на эти цели компания выделила 250 млрд рублей.

«То, что «Норникель» заявляет в своей экологической программе, мы можем только приветствовать, - отметила Светлана Радионова. - Со своей стороны мы предложили компании включить нас в процесс и подписать документ, который позволил бы нам, допустим, ежеквартально смотреть, как продвигается реализация стратегии. Мы не готовы менять какие-то параметры или вносить в план новые мероприятия - мы просто смотрим на то, что делает компания».

В заключении руководитель Росприроднадзора затронула тему прошлогодней аварии на ТЭЦ-3. На сегодняшний день компания завершила все основные этапы по ликвидации последствий разлива топлива, на территории проводится рекультивация почв. Светлана Радионова отметила, что «Норникель» ответственно подошёл к вопросу очистки и восстановлению нарушенных природных территорий.