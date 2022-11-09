На минувшей неделе в Большом Норильске произошло 35 ДТП, в которых пострадали 16 человек

Так, 1 ноября в 08.20 на девятом километре автодороги Норильск–Алыкель водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны района Кайеркан, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla и Chevrolet Niva, которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили семь человек.

2 ноября в утреннее время на третьем и седьмом километрах автодороги Норильск–Алыкель произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием легковых автомобилей и микроавтобуса. В результате данных ДТП пострадали шесть человек.

Также 2 ноября произошли две аварии с участием пешеходов. В 07.39 на первом километре на Юго-Западной объездной дороге водитель автомобиля ВАЗ-2121 на пешеходном переходе сбил женщину 1966 года рождения. В 09.55 во дворе дома № 36 на ул. Комсомольской водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода 1978 года рождения. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям строго соблюдать во время движения скоростной режим, учитывать погодные условия, и состояние проезжей части. А пешеходам - использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.