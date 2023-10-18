На минувшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 27 ДТП

13 октября на перекрёстке улиц Московской и Мира водитель автомобиля Mitsubishi Galant сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу с нарушениями правил дорожного движения. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Водитель самостоятельно прибыл в подразделение Госавтоинспекции после того, как в социальных сетях увидел информацию о том, что полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

15 октября на 7-м км автодороги Норильск – Талнах 36-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Из-за столкновения водитель корейского автомобиля с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Дорожные полицейские отметили, что во время движения он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Госавтоинспекторы напоминают, что только строгое соблюдение ПДД сохранит жизни и здоровье всех участников дорожного движения.