МАУ ИЦ «Норильские новости»

На минувшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 27 ДТП

На минувшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 27 ДТП

Главная / Новости / Общество

На минувшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 27 ДТП

Травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Дорожное происшествие на перекрёстке улиц Московской и МираДТП 7-м км автодороги Норильск – Талнах

13 октября на перекрёстке улиц Московской и Мира водитель автомобиля Mitsubishi Galant сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу с нарушениями правил дорожного движения. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Водитель самостоятельно прибыл в подразделение Госавтоинспекции после того, как в социальных сетях увидел информацию о том, что полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

15 октября на 7-м км автодороги Норильск – Талнах 36-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Из-за столкновения водитель корейского автомобиля с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Дорожные полицейские отметили, что во время движения он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Госавтоинспекторы напоминают, что только строгое соблюдение ПДД сохранит жизни и здоровье всех участников дорожного движения.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
18 октября в 16:38 690
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также