МАУ ИЦ «Норильские новости»

На минувшей неделе в городе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие

На минувшей неделе в городе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие

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На минувшей неделе в городе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие

В результате аварий пострадали четыре человека.

На минувшей неделе в городе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие

Так, 13 сентября в вечернее время в районе дома по адресу пл. Металлургов, 29, водитель автомобиля KIA Morning сбил во дворе пешехода, который шёл ему навстречу. 68-летняя женщина-пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Дорожные полицейские отметили, что водительских прав у мужчины не было.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством, будучи лишённым такого права, – это грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрено наказание – административный арест до 15 суток.

Фото из открытых источников
19 сентября в 11:48 660
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