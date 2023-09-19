На минувшей неделе в городе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие

Так, 13 сентября в вечернее время в районе дома по адресу пл. Металлургов, 29, водитель автомобиля KIA Morning сбил во дворе пешехода, который шёл ему навстречу. 68-летняя женщина-пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Дорожные полицейские отметили, что водительских прав у мужчины не было.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством, будучи лишённым такого права, – это грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрено наказание – административный арест до 15 суток.