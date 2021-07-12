На минувшей неделе в Норильске полицейский спас из пожара женщину с ребёнком
На минувшей неделе в Норильске полицейский спас из пожара женщину с ребёнком
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время патрулирования территории сотрудники полиции заметили задымление на восьмом этаже общежития № 1 на Молодёжном проезде, о чём незамедлительно сообщили в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам.
Вычислив очаг задымления патрульные организовали эвакуацию жителей всех квартир, расположенных с шестого по девятый этаж. Уже после того, как прибывшая бригада пожарных приступила к тушению возгорания, старший сержант полиции Николай Егоров вдруг услышал крики о помощи. Они доносились с восьмого этажа — женщина с ребёнком на руках не могла самостоятельно спуститься по пожарной лестнице. Оценив обстановку, полицейский вместе с одним из очевидцев событий помог женщине покинуть опасный участок.
Из горящего здания с помощью пожарных, сотрудников полиции и неравнодушных граждан были эвакуированы около 50 человек, в том числе восемь детей.