На минувшей неделе в Норильске полицейский спас из пожара женщину с ребёнком

Вычислив очаг задымления патрульные организовали эвакуацию жителей всех квартир, расположенных с шестого по девятый этаж. Уже после того, как прибывшая бригада пожарных приступила к тушению возгорания, старший сержант полиции Николай Егоров вдруг услышал крики о помощи. Они доносились с восьмого этажа — женщина с ребёнком на руках не могла самостоятельно спуститься по пожарной лестнице. Оценив обстановку, полицейский вместе с одним из очевидцев событий помог женщине покинуть опасный участок.

Из горящего здания с помощью пожарных, сотрудников полиции и неравнодушных граждан были эвакуированы около 50 человек, в том числе восемь детей.