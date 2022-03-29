На минувшей неделе в Норильске в ДТП пострадал годовалый ребёнок

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону Центрального района по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с погрузчиком Volvo, который ехал навстречу по главной дороге.

В результате аварии пострадали два пассажира легкового автомобиля: 25-летняя женщина и её годовалая дочь. К счастью, им потребовалась только разовая медицинская помощь, после чего их отправили домой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что все взрослые участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а вот ребёнок находился в машине без детского удерживающего устройства, на руках у бабушки.

По данному факту в отношении водителя легковушки составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей. Ему грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.