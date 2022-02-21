На минувшей неделе норильские госавтоинспекторы зафиксировали 290 нарушений ПДД

37 водителей были задержаны за превышение скорости, 13 — проехали на запрещающий сигнал светофора и 11 норильчан управляли авто, не имея прав. В отношении 12 водителей были заведены административные дела за выезд на встречную полосу.

Также за прошедшую неделю на дорогах Большого Норильска произошло 26 ДТП, в трёх случаях пострадали четыре человека.

Также дорожные полицейские напоминают, что в городе сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Сегодня порывы ветра достигают 27 м/с. На автодороге Норильск — Алыкель введён временный запрет для движения автотранспорта категории В. Движение автобусов по маршрутам № 31 и 33 осуществляется по расписанию.