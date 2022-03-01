На минувших выходных в Молодёжном центре отметили Международный день полярного медведя

«В этот праздничный день в первую очередь хочется сказать спасибо руководителю центра Елене Гудковой и всему педагогическому составу. Спасибо представителям местной власти и Молодёжному центру, что мы дружно проводим такие замечательные мероприятия для норильчан», — выступила с приветственным словом Олеся Кужель, координатор работы центра «Белый мишка», сотрудник Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Сотрудники ПОРА организовали для юных норильчан увлекательный квест «Спаси мишку». Ребята выполняли различные задания, за которые получали артефакты — изображения медведя. Целью квеста было спасение белого медведя. Мероприятие получилось и развлекательным, и познавательным, ведь участники узнали много нового о виновнике торжества.

Денис Каминский, депутат горсовета, разделил с гостями радостные моменты праздника.

«Сегодня мы отмечаем очень символичный для нашего города праздник — Международный день полярного медведя. Ведь на гербе Норильска изображён именно он. Я очень рад познакомиться с центром «Белый мишка». Вы делаете очень хорошее дело — прививаете детям любовь к животным и природе. И я уверен, что ваш центр просуществует не один десяток лет», — обратился он к присутствующим.

Параллельно с квестом в Молодёжном центре был организован сбор пластика в рамках проекта «Пластик в дело» ПОРА, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на уменьшение количества пластикового мусора в Арктике.

«Мы очень рады, что многие из вас откликнулись на наш призыв и не просто пришли поиграть, но и принесли пластик для сдачи, чтобы сделать реальные шаги к помощи медведям», — добавила Олеся Кужель.

Владимир Баринов, заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, от лица Дмитрия Карасева поздравил ребят с праздником:

«Вы большие молодцы, потому что уделяете особое внимание развитию экологии в нашем городе. Вас можно назвать нашими коллегами, потому что вы помогаете администрации города и компании «Норникель» делать наш город чище. Сбор пластика, в котором вы участвуете, — очень важное дело. И мне бы очень хотелось, чтобы теми знаниями, которые вы получаете в центре «Белый мишка», вы делились со своими друзьями и подавали им хороший пример. Город вами гордится».