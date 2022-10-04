На минувших выходных в Омск отправилась вторая группа мобилизованных норильчан

Мобилизованные норильчане, среди которых немало добровольцев, демонстрировали боевой настрой и уверенность в собственных силах. Глава города Дмитрий Карасев по традиции обратился к каждому с пожеланиями успехов. Позже в своём Telegram-канале он написал:

«Я понимаю чувства родных и всех норильчан в это непростое время. Поэтому хочу сегодня заверить всех в том, что нашим ребятам оказывается вся возможная помощь и поддержка. Городом принято решение и уже с завтрашнего дня всем призывникам будет переведено по 100 тысяч рублей для приобретения необходимых вещей. Такая возможность у них будет. Кроме того, по решению губернатора края, на счёт каждому поступит такая же сумма. Вместе с этим всех мобилизованных мы комплектуем термобельём, аптечкой и предметами первой необходимости».

Градоначальник выразил уверенность, что меры поддержки (подробнее о которых можно узнать на всех официальных ресурсах города) принесут бойцам главное - уверенность в том, что Норильск с ними.

«Дорогие друзья, уважаемые родственники наших мобилизованных, я держу ситуацию под личным контролем, нахожусь на связи с ребятами. На место слаживания отправил начальника управления правопорядка мэрии Олега Тимченко, который докладывает об обстановке и условиях пребывания норильчан в Омске. Буду держать вас в курсе», - сообщил глава города.

Напомним, что мобилизационная кампания стартовала в Норильске 29 сентября. Тогда же начал работу круглосуточный муниципальный призывной пункт. Первые бойцы отправились в Омск уже на следующий день – 30 сентября.