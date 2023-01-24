На молодёжной площадке КЭФ-2023 обсудят вопросы образования и карьерного роста

В обсуждениях примут участие 600 школьников, студентов, молодых специалистов, общественных деятелей и активистов со всей России. Молодых людей ждут мастер-классы и дискуссии по четырём категориям: «Школьники. Карьера», «Госслужба», «Профессиональные сообщества», «Бизнес и предпринимательство».

«Поколение-2030» – одно из ключевых молодёжных мероприятий региона и страны. Уже 14 лет благодаря усилиям команды Молодёжного правительства края на КЭФ собираются сотни ребят, заинтересованных в развитии России, - сообщил Виктор Коломиец, руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. - Говорить о карьерном развитии молодёжи важно. Ребята начинают работать и монетизировать свои навыки с 14-15 лет, а к 20 годам обрастают опытом и связями. Эта тенденция требует переосмысления системы неформального образования, чем и займутся гости и лидеры молодёжной площадки. Уверен, что нас ждёт конструктивный и плодотворный диалог».

Напомним, КЭФ-2023 пройдёт с 1 по 3 марта в краевой столице. Как и прошлом году он объединит два формата — онлайн и офлайн. Основными площадками станут Многофункциональный комплекс и конгресс-холл СФУ, экспертные локации будут также работать в Москве и за рубежом. Регистрация участников доступна на официальном сайте форума кэф.рф.

По вопросам участия в молодежной площадке «Поколение-2030» можно обращаться по электронной почте: forum.pokolenie2030@gmail.com. Дополнительная информация опубликована на странице «Поколения-2030» в «ВКонтакте» и на сайте pokolenie2030.ru.