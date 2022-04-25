«Норникель» начал доразведку запасов талнахских рудников

В связи с этим расширяют буровую службу. Штат буровиков компании «Норникель Технические Сервисы», задействованный в геологоразведке на территории Норильского промышленного района, за прошлый год вырос вдвое — до 80 человек. Геологи сейчас приступили к доразведке фланговых запасов рудника «Маяк». Кроме того, в их планах — помощь в создании термоскважин для определения состояния грунтов в условиях вечной мерзлоты.

Работы по доразведке на «Маяке» продлятся как минимум до конца августа этого года. Всего предстоит пробурить порядка 30 000 м при максимальной глубине скважин 300 м. Уже удалось вскрыть жилу богатой руды мощностью 3 м у горы Отдельная.

Стратегия развития компании предусматривает увеличение добычи на «Маяке» почти вдвое — с 1 млн т в 2021 году до 1,8 млн т в 2032 г. с поэтапным вовлечением в отработку запасов вкрапленных руд северо–восточного участка рудной залежи. Проектом предусматривается полная модернизация инфраструктуры рудника, в том числе строительство нового поверхностного закладочного комплекса и очистных сооружений шахтных вод.

В январе 2022 года буровая служба начала доразведку западных флангов рудника «Октябрьский». По объему добычи и сумме добываемых металлов это предприятие занимает первое место среди рудников Заполярного филиала «Норникеля». Здесь ежегодно добывают 5 млн т руды, из них 50% составляет медистая руда. При планируемом увеличении производительности «Октябрьского» до 7,3 млн т в год к 2028 году его запасов хватит ещё на 50 лет. Основные горные работы ведутся на глубине от –400 до –930 м. Планируются крупномасштабная модернизация и ремонты трактов выдачи руды, а также строительство очистных сооружений шахтных вод и многое другое.

Кроме того, в ближайшее время в Норильске собираются пробурить первую термометрическую наблюдательную скважину для определения состояния грунтов в условиях вечной мерзлоты. Сеть таких скважин появится в Центральном районе, Оганере, Талнахе, Кайеркане и Дудинке.