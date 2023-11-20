На норильский мебельный магазин подали коллективный иск на сумму более четырёх миллионов рублей

Управление Роспотребнадзора Красноярского края сообщает, что в общей сложности от неправомерных действий предпринимателя пострадали 23 потребителя. Сумма иска каждого пострадавшего составила более 100 тысяч рублей — внесённая предоплата и неустойка. В исковом заявлении управление просит не только вернуть эти суммы потребителям, но и компенсировать моральный вред каждому пострадавшему. Кроме того, специалистами норильского территориального отдела ведётся работа по восьми искам для пострадавших потребителей, сумма ущерба которых составила менее 100 тысяч рублей. Эти исковые заявления будут рассмотрены мировым судом.