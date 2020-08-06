На новое место

В городе продолжается расселение пяти аварийных домов (ул. Лауреатов, 31; ул. Надеждинская, 18; ул. Шахтерская, 5, 18, и ул. Дзержинского, 3, к. 1). Переселить требовалось 1 145 семей, в их числе 484 семьи – собственники квартир, 308 проживали по договору социального найма, ещё 353 - по иным договорам (общежитие, служебный, коммерческий наём). Расселить дом на ул. Шахтерской, 5, изначально планировалось до 31 декабря, остальные – до конца будущего года. Но ситуация требовала действовать оперативнее, в итоге три дома должны расселить раньше срока: ул. Шахтёрская, 5, – до 30 сентября; ул. Дзержинского, 3, к. 1 – до 30 апреля 2021 г., ул. Лауреатов, 31, – до 30 сентября будущего года.Специалисты жилфонда города говорят, что уже переселены 818 семей (71%).

При этом в приоритете дом на ул. Шахтёрской, 5. Он практически пустой, и именно запустение делает его опасным. Здесь часто собираются компании, происходят пожары. Именно по этим причинам требуется скорейшее переселение всех ещё живущих там людей, говорят в жилфонде, но есть проблема:

«Мы не можем установить, проживают ли там фактически люди, значащиеся там, потому что двери нам не открывают. Составлены два исковых заявления на собственников, согласно которым они должны переехать, но дела ещё не назначены судом к рассмотрению. Ещё одна семья занимает комнату по договору соцнайма», - пояснили специалисты.

Один из жильцов – это пожилой человек, который самостоятельно переехать не мог. Жилфонд обратился к исполняющему полномочия главы Норильска Николаю Тимофееву с просьбой помочь организовать переезд. Данные о дедушке также передали в КЦСОН, чтобы впоследствии социальные работники могли связаться с ним для оказания помощи, если она потребуется. Переезд состоялся в считанные дни, мужчина получил квартиру в социальный наём в другом доме. Дедушке вручили ключи и документы на квартиру. Осмотрев новое жилище, хозяин скромно отметил: «Пойдёт».

«Нанимателям по договорам соцнайма предоставляются равнозначные по общей площади жилые помещения. Если наниматель и члены его семьи состоят на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, им предоставляется помещение из расчёта 14 м2 на каждого», - напомнил Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилфонда администрации Норильска. «При переселении предлагается три варианта жилья (с выполненным ремонтом) на выбор».

Собственники же могут получить либо возмещение за изымаемое помещение, либо другое жильё. В первом случае независимый эксперт оценивает рыночную стоимость квартиры и доли собственника в общем имуществе дома. В этом году средняя рыночная стоимость одного жилого помещения в аварийных гостинках в Центральном районе – 480 тысяч рублей, в Кайеркане – 265 тысяч.

«Если собственник хочет другое жильё взамен аварийного, оценивается выбранное им помещение и занимаемое аварийное. Если выбранная квартира стоит дороже занимаемой, люди должны выплатить муниципалитету разницу в стоимости. Если наоборот, то разница в стоимости жилья возмещается собственнику, - пояснил Денис Вальтер. - Допускается предоставление владельцам квартиры большей площадью, но не более чем на 20 м2».

Ресурсы для переселения горожан у города есть, говорят в жилфонде, муниципальная программа на этот год рассчитана в размере 34,7 млн рублей. Уже выплачены компенсации 56 семьям на 30,5 млн рублей. - В этом году мы также занимаемся ремонтом 161 муниципальной квартиры за счёт средств края, предназначенной для переселения людей из аварийного жилья. Есть и запас квартир с прошлого года, который предлагается гражданам, - отметил руководитель жилфонда.

На будущий год предполагается увеличить объём программы до 44,9 млн рублей, специалисты ждут, что за возмещением обратятся 125 семей собственников.