МАУ ИЦ «Норильские новости»

На объектах НТЭК проходят учения

На объектах НТЭК проходят учения

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На объектах НТЭК проходят учения

Газоспасательная служба Норильского дивизиона «Норникеля» вместе с коллегами из Нового Уренгоя в течение трёх дней отрабатывают методы и приёмы оперативного реагирования в случае ЧП на объектах Норильско-Таймырской энергетической компании, где хранятся основные запасы ГСМ, необходимые для обеспечения жизнедеятельности города и компании.

На объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят ученияНа объектах НТЭК проходят учения

Согласно легенде совместных учений, на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара, и топливо начало выливаться из ёмкости. По правилам, специалист, заметивший утечку, должен назамедлительно доложить об этом начальнику смены станции, а тот - экстренным службам и руководству.

- Далее происходит оповещение лиц и служб согласно установленной схеме, и создается комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте, - поясняет Дмитрий Литвинов заместитель генерального директора НТЭК. - На ней принимаются и решения по привлечению внешних специалистов. На учениях в качестве дополнительных сил выступают газоспасательные службы Норильского дивизиона, также мы привлекли аварийно-спасательное формирование из Ямало-Ненецкого автономного округа – с ними у нас заключён соответствующий договор.

Спасатели работают на ТЭЦ-1, 2 и на площадке хранения дизельного топлива в Дудинке. Всего в учениях задействовали более 70 человек и более 30 единиц спецтехники. В случае же реального ЧП число ликвидаторов аварии будет значительно больше. В кратчайшие сроки группу экстренного реагирования можно увеличить до 180 человек. А максимально возможный штат таких специалистов достигает 500 человек. Следит за учениями и оценивает действия спасателей специальная комиссия, куда входят представители МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора и исполнительной власти. Комиссия должна оценить и оперативность принятия решений, и эффективность предпринятых мер в целом.

Текст Егор Тулновский
Фото Ирина Яринская
10 июня в 15:30 540
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