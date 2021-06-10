На объектах НТЭК проходят учения

Согласно легенде совместных учений, на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара, и топливо начало выливаться из ёмкости. По правилам, специалист, заметивший утечку, должен назамедлительно доложить об этом начальнику смены станции, а тот - экстренным службам и руководству.

- Далее происходит оповещение лиц и служб согласно установленной схеме, и создается комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте, - поясняет Дмитрий Литвинов заместитель генерального директора НТЭК. - На ней принимаются и решения по привлечению внешних специалистов. На учениях в качестве дополнительных сил выступают газоспасательные службы Норильского дивизиона, также мы привлекли аварийно-спасательное формирование из Ямало-Ненецкого автономного округа – с ними у нас заключён соответствующий договор.

Спасатели работают на ТЭЦ-1, 2 и на площадке хранения дизельного топлива в Дудинке. Всего в учениях задействовали более 70 человек и более 30 единиц спецтехники. В случае же реального ЧП число ликвидаторов аварии будет значительно больше. В кратчайшие сроки группу экстренного реагирования можно увеличить до 180 человек. А максимально возможный штат таких специалистов достигает 500 человек. Следит за учениями и оценивает действия спасателей специальная комиссия, куда входят представители МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора и исполнительной власти. Комиссия должна оценить и оперативность принятия решений, и эффективность предпринятых мер в целом.