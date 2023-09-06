МАУ ИЦ «Норильские новости»

На объектах «Серной программы» провели противопожарные учения

На объектах «Серной программы» провели противопожарные учения

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На объектах «Серной программы» провели противопожарные учения

Персонал и пожарные расчёты отработали тактику взаимодействия в условиях строящегося производства.

На объектах «Серной программы» провели противопожарные ученияНа объектах «Серной программы» провели противопожарные ученияНа объектах «Серной программы» провели противопожарные ученияНа объектах «Серной программы» провели противопожарные учения

Сначала учения прошли в АБК цеха по производству и нейтрализации серной кислоты, затем в цехах будущего экологического производства.

В отработке действий в АБК «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) приняли участие около 40 человек рабочего персонала и 19 специалистов центра оперативного реагирования на ЧС и аварийно-спасательных работ управления пожарной безопасности Заполярного филиала «Норникеля».

По легенде учений условный пожар возник в одном из кабинетов на четвёртом этаже АБК. Здание имеет коридорный тип, поэтому была опасность распространения задымления. В считанные минуты по сигналу тревоги четыре десятка работников эвакуировали из здания, огнеборцы развернули автолестницу и пожарные рукава.

Представители управления пожарной безопасности Заполярного филиала поясняют, почему такие тренировки важны. «Серная программа» на НМЗ — новый объект, поэтому до ввода в эксплуатацию аварийно-спасательными службами изучается технологический процесс производства и нейтрализации серной кислоты, среда и продукция, с которыми работают на предприятии, планировка зданий, все входы и выходы, число персонала на объекте. С учётом этого составляются определённые сценарии событий и идёт их отработка, как на прошедших учениях. Для нештатных ситуаций закуплена специальная экипировка.

«Тренировки проводятся с определённой периодичностью, изучаются возможности эвакуации со строящихся объектов, подъездных путей и водоисточников наружного водоснабжения. На случай сценария разгерметизации и выхода серной кислоты, подразделениями управления пожарной безопасности производится закупка комплектов «Стрелец» — это специальные костюмы химзащиты, в которых пожарный способен работать на тушении и быть защищённым от агрессивной среды. Это полностью изолированный герметичный комбинезон. Его можно надевать поверх штатного оборудования», — рассказал и. о. главного инженера управления пожарной безопасности центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ ЗФ «Норникеля» Юрий Ермолаев.

На следующий день тактические учения уже прошли в непростых условиях строящегося производства — в цехе по производству серной кислоты. Все работники также оперативно были эвакуированы из здания. Пожарные расчёты обследовали цех и ликвидировали условное возгорание. Слаженность действий всех участников процесса заслужила высокую оценку.

«На первых учениях подразделения пожарной охраны успешно отработали штатное взаимодействие с персоналом. Ликвидация условных возгораний и эвакуация были проведены в кратчайшие сроки. Общая оценка проведённых тренировок удовлетворительная. Такие манёвры будут проводиться на постоянной основе согласно годовым графикам», — подытожил в завершение учений представитель управления пожарной безопасности.

О важности подобных учений говорит и руководство нового цеха производства и нейтрализации серной кислоты на НМЗ. Благодаря таким тренировкам персонал понимает свои действия: куда он должен идти, кому звонить, как докладывать пожарному расчёту. Всё это может спасти жизни людей в ситуации реальной опасности. Кроме того, новое производство потребовало и новых современных подходов по пожарной безопасности: цеха оснащаются современными автоматическими системами оповещения и дымоудаления. В здании участка производства серной кислоты будут даже стоять роботы для пожаротушения.

«То есть у них будет система обнаружения очага возгорания, задымления, и этот робот будет подавать струю воды именно в то место, где обнаруживают по датчикам возгорание», — рассказал заместитель начальника цеха по производству и нейтрализации серной кислоты НМЗ Михаил Богданов.

Кроме того, для каждого цеха были разработаны схемы эвакуации, по которым персонал сможет покинуть опасную зону, находясь в любой точке цеха. Нужно отметить, что процесс работы большого количества гигантских агрегатов на «Серной программе» будет контролироваться минимумом специалистов и удалённо с главного диспетчерского пульта. Так что высокотехнологичная и автоматизированная «Серная программа» «Норникеля» — это ещё один шаг компании на пути к безлюдному, а значит, безопасному производству.

6 сентября в 18:22 670
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