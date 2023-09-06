На объектах «Серной программы» провели противопожарные учения

Сначала учения прошли в АБК цеха по производству и нейтрализации серной кислоты, затем в цехах будущего экологического производства.

В отработке действий в АБК «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) приняли участие около 40 человек рабочего персонала и 19 специалистов центра оперативного реагирования на ЧС и аварийно-спасательных работ управления пожарной безопасности Заполярного филиала «Норникеля».

По легенде учений условный пожар возник в одном из кабинетов на четвёртом этаже АБК. Здание имеет коридорный тип, поэтому была опасность распространения задымления. В считанные минуты по сигналу тревоги четыре десятка работников эвакуировали из здания, огнеборцы развернули автолестницу и пожарные рукава.

Представители управления пожарной безопасности Заполярного филиала поясняют, почему такие тренировки важны. «Серная программа» на НМЗ — новый объект, поэтому до ввода в эксплуатацию аварийно-спасательными службами изучается технологический процесс производства и нейтрализации серной кислоты, среда и продукция, с которыми работают на предприятии, планировка зданий, все входы и выходы, число персонала на объекте. С учётом этого составляются определённые сценарии событий и идёт их отработка, как на прошедших учениях. Для нештатных ситуаций закуплена специальная экипировка.

«Тренировки проводятся с определённой периодичностью, изучаются возможности эвакуации со строящихся объектов, подъездных путей и водоисточников наружного водоснабжения. На случай сценария разгерметизации и выхода серной кислоты, подразделениями управления пожарной безопасности производится закупка комплектов «Стрелец» — это специальные костюмы химзащиты, в которых пожарный способен работать на тушении и быть защищённым от агрессивной среды. Это полностью изолированный герметичный комбинезон. Его можно надевать поверх штатного оборудования», — рассказал и. о. главного инженера управления пожарной безопасности центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ ЗФ «Норникеля» Юрий Ермолаев.

На следующий день тактические учения уже прошли в непростых условиях строящегося производства — в цехе по производству серной кислоты. Все работники также оперативно были эвакуированы из здания. Пожарные расчёты обследовали цех и ликвидировали условное возгорание. Слаженность действий всех участников процесса заслужила высокую оценку.

«На первых учениях подразделения пожарной охраны успешно отработали штатное взаимодействие с персоналом. Ликвидация условных возгораний и эвакуация были проведены в кратчайшие сроки. Общая оценка проведённых тренировок удовлетворительная. Такие манёвры будут проводиться на постоянной основе согласно годовым графикам», — подытожил в завершение учений представитель управления пожарной безопасности.

О важности подобных учений говорит и руководство нового цеха производства и нейтрализации серной кислоты на НМЗ. Благодаря таким тренировкам персонал понимает свои действия: куда он должен идти, кому звонить, как докладывать пожарному расчёту. Всё это может спасти жизни людей в ситуации реальной опасности. Кроме того, новое производство потребовало и новых современных подходов по пожарной безопасности: цеха оснащаются современными автоматическими системами оповещения и дымоудаления. В здании участка производства серной кислоты будут даже стоять роботы для пожаротушения.

«То есть у них будет система обнаружения очага возгорания, задымления, и этот робот будет подавать струю воды именно в то место, где обнаруживают по датчикам возгорание», — рассказал заместитель начальника цеха по производству и нейтрализации серной кислоты НМЗ Михаил Богданов.

Кроме того, для каждого цеха были разработаны схемы эвакуации, по которым персонал сможет покинуть опасную зону, находясь в любой точке цеха. Нужно отметить, что процесс работы большого количества гигантских агрегатов на «Серной программе» будет контролироваться минимумом специалистов и удалённо с главного диспетчерского пульта. Так что высокотехнологичная и автоматизированная «Серная программа» «Норникеля» — это ещё один шаг компании на пути к безлюдному, а значит, безопасному производству.