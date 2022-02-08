На общегородской планёрке обсудили рост цен на продовольствие в 2021 году

В ходе планёрки Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг, рассказала, что такого роста цен, какой случился во всём мире в прошлом году, не было уже 40 лет. В России основными причинами этого стали пандемия, нарушившая производственные цепочки, а также неурожай в 2020 году.

– Недавно во всех соцсетях мы прочли, что Норильск — самый дорогой город Сибири. Однако некорректно сравнивать Норильск, скажем, с Новосибирском. Мы проводим схожее сравнение, но с городами нашего региона, а также с населёнными пунктами, приближенными к нам по условиям проживания: Магаданом, Новым Уренгоем. Мониторинг проводится еженедельно, — отметила она.

Согласно этим данным, рост цен есть везде, и серьёзный. Однако если сравнивать Норильск с городами края, мы не являемся антилидером. В Канске, Ачинске, Красноярске и Железногорске цены растут такими же темпами, как и у нас, местами даже быстрее: прирост в Норильске за 2021 год — 10%, по краю — от 11 до 17%. Хотя сами цены в абсолютном выражении у нас, конечно, выше. Так, яйцо в среднем стоит 100 рублей, а по краю — 60–70 рублей.

Что касается северных городов, то с ними по ценам мы почти равны. На норильских прилавках яйцо прибавило в цене на 9–10%, в Магадане — на 3%; в Сургуте — на 18%; в Новом Уренгое — на 11%. Овощи-фрукты подорожали сильнее. Интересно, кстати, что больше всех выросла в цене капуста: у нас — на 85%, в Сургуте — на 195%, в Новом Уренгое — на 113%, в Магадане — на 35.

В управлении потребительского рынка и услуг напомнили, что поскольку торговля в городе частная, цены определяются самими хозяйствующими субъектами. А они сегодня находятся в непростом положении: рентабельность в 2021 году, несмотря на рост выручки, упала в два раза по сравнению с 2020-м. Отчасти причина тому — необходимое повышение оплаты труда сотрудников, произошедшее в 2021 году. Кроме того, пандемия заставила многих производителей модернизировать производство, во многом уйти от ручного труда из-за дефицита сотрудников. Это тоже потребовано крупных вложений и сказалось на ценах конечной продукции.

– Государство пыталось регулировать цены на подсолнечное масло и сахар, но, по мнению специалистов, не очень получилось. Тем не менее эксперты говорят, что в этом году ожидаемая продовольственная инфляция составит 5-6%. Однако пандемия может изменить эти цифры, — заключила Ирина Чичерина.

Управление потребительского рынка и услуг рекомендует обращать внимание на случаи необоснованного повышения цен в магазинах. Торговая наценка от розничной цены в Норильске не может быть выше 35%.