На общегородской планёрке обсудили текущую ситуацию в различных сферах жизни Норильска

Заместитель начальника Норильского ОМВД России, подполковник полиции Вадим Королёв в свою очередь поблагодарил градоначальника за высокую оценку деятельности правоохранителей и приступил к докладу криминогенной обстановки на подведомственной территории в первой половине июля. По словам офицера полиции, органы правопорядка полностью контролируют ситуацию в Норильске. Одним из самых распространённых видов преступлений, с которыми им приходится сталкиваться, по-прежнему является мошенничество, в том числе и совершаемое с применением IT-технологий. Такие преступления сотрудники полиции регистрируют каждый день. Полицейские проводят точечную профилактическую работу, информируя граждан о схемах, которые используют злоумышленники.

Продолжил череду докладов Артём Старовойтов, начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Онсообщил, что количество зарегистрированных пожаров в городепо сравнению с аналогичными показателями прошлого года в первой половине июля снизилось на 70% — 7 и 24 случаясоответственно. Наиболее частые причины возгораний — неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание. Также Артём Старовойтов добавил, что сотрудники ведомства совместно с коллегами из транспортной прокуратуры и транспортной полиции провели рейд, целью которого стала профилактика чрезвычайных ситуаций на воде. По его итогам к ответственности привлекли двух владельцев маломерных судов.

Начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Инна Русяева рассказала о ходе подготовки к отопительному периоду:

– Объём выполненных работ на магистральных и внутриквартальных сетях ОАО «НТЭК» и МУП «КОС» составляет 35% (тепловые сети) и 30% (водопроводные сети). Все организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и объектов муниципальной собственности, готовы в случае необходимости приступить к ликвидации аварийных ситуаций. Для этого есть всё необходимое: работают дежурно-диспетчерские службы и аварийные бригады, имеется надлежащее оборудование. Подрядные организации, управляющие компании и предприятия — поставщики ресурсов ведут работы по графику. С 15 по 25 августа начнутся проверки готовности учреждений и организаций к отопительному сезону. Получить городской паспорт готовности мы планируем до 15 ноября.

За короткий летний период надо не только успеть подготовиться к отопительному сезону, но и привести в порядок дорожное полотно. О том, как продвигаются дела, рассказал начальник «Норильскавтодора» Игорь Петеримов. По его словам, ямочный ремонт затронет более 56 тысяч кв. м. улично-дорожной сети. Наданныймомент выполнено почти 50% от заявленного объёма работ: на автодороге Норильск — Алыкель — 8 000 кв. м., в Центральном районе — более 16 000, в Талнахе — 3 500 кв. м., в Кайеркане ремонт только начался. Завершить работы планируют 22 сентября. Благоустройство подъездов к дворовым территориям идёт в соответствии с графиком. Подрядчики задействуют дополнительные мощности, чтобы снизить зависимость от погодных условий. Также продолжаются монтаж наружного освещения в Снежногорске, реконструкция моста через реку Наледную, разрабатывается документация по благоустройству объездных дорог. Как и было намечено,производятся заливка 40 фундаментов и монтаж 29 конструкций новых тёплых остановочных комплексов. Подрядчик намерен завершить все работы к концу 2023 года.

Дмитрий Карасев отметил, что именно на начальнике управления «Норильскавтодор» лежит ответственность за деятельность подрядных организаций, выполнение всех обязательств по ремонту дорожного полотна. Что касается тёплых остановок, глава города подчеркнул, что надеется увидеть к указанному сроку полностью готовые объекты.

Тему благоустройства продолжил начальник управления по реновации администрации Норильска Олег Смирнов. Он ознакомил собравшихся с ходом строительства жилых домов и социальных объектов в рамках Комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. Все строения возводятся в соответствии с графиком, несмотря на сложные погодные условия. К концу года планируется закрыть контуры зданий и перейти к внутренним работам.

Завершилась планёрка выступлением начальника управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Андрея Колина:

– 17 июля началась проверка дошкольных образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году. 3 августа дойдёт очередь до школ, лицеев и гимназий. Особое внимание мы уделяем обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости учреждений. В детских садах завершаем установку специальных устройств для допуска на территорию. Ежедневные отчёты об этих работах направляем в краевое министерство образования. В школах сейчас активно идут ремонты, к 10 августа все они должны быть завершены, —заключил Андрей Геннадьевич.

Также на планёрке заслушали доклад о ходе летней оздоровительной кампании. По словам Андрея Колина, возможность отдохнуть получили 1409 юных норильчан. Ей воспользовался уже 1221 ребёнок. Сейчас в Краснодарском крае и на юге Красноярского края отдыхают 623 человека, а598 детей уже завершили свой вояж. Завтра, 29 ребят поедут на летний отдых, организованный управлением по делам культуры и искусства, 7 августа — ещё 150 детей в Анапу в санаторий «Вита». Организация сопровождения юных норильчан и их питание проходят в штатном режиме. В самом Норильске работают пришкольные лагеря, они приняли 332 человека. Последняя смена в них завершится 25 июля.

Также в Норильске работают 49 трудовых отрядов школьников (ТОШ), в которых создано 884 рабочих места. Подростки не только работают на благо родного города, но и посещают культурно-спортивные и развлекательные мероприятия. Торжественная церемония закрытия сезона ТОШ состоится 10 августа.