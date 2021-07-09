На общегородской планёрке руководители полиции и пожарной охраны рассказали о работе своих служб в июне

На территории Норильска за прошлый месяц зарегистрировано: 16 преступлений против жизни и здоровья (раскрыто 81%), 130 имущественных преступлений (раскрыто 67,7%) и 63 факта мошенничества в сфере информационных технологий.

В этом году число мошенничества снизилось на 7% - в прошлом году их количество составило 366, а в текущем - 341.

- Профилактическую работу по данному виду преступлений необходимо продолжить. За последние шесть месяцев ущерб от них составил более 56 миллионов рублей. Мошенники начали действовать по новой схеме. Норильчанам звонят якобы сотрудники правоохранительных органов либо службы безопасности банков и сообщают, что со счёта абонента пытаются похитить денежные средства. Далее рассказывают, как действовать человеку, а именно: идти в банк, оформить кредит и переслать деньги на защищенные ячейки. Таким образом было направлено более 2 миллионов рублей. С учётом того, что одноразовый платеж на данную ячейку составляет не более 15 тысяч рублей, представьте, сколько раз проходила транзакция через банкомат, - рассказал Виталий Цауня.

Начальник 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Виталий Казак доложил обстановку по происшествиям в городе. Он сообщил, что в июне в Норильске произошло 14 пожаров (за этот же месяц в 2020 году - 44), при этом было спасено 86 человек.

- В Центральном районе случилось 10 пожаров, в Талнахе - три, в Кайеркане - один. Возгораний в тундре ввиду погодных условий не зафиксировано. По итогам полугодия на территории города зарегистрировано 102 пожара (131 по данным прошлого полугодия), спасено 220 человек, - рассказал Виталий Казак.