На общественных началах

– Татьяна Васильевна, в чём заключается основная функция местной Общественной палаты?

– На сегодняшний день общественный контроль — одна из главных задач нашей работы. В него входит: мониторинг национальных проектов России, контроль за реализацией Комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года, а также общественно–депутатский контроль, когда мы посещаем учреждения, взаимодействуем со всевозможными структурами, в том числе по обращениям граждан. Также мы делаем запросы в учреждения, если это нужно горожанам или отрабатывается какая–либо тема самими общественниками. Немаловажное значение имеет экспертиза нормативно–правовых актов. На сайте администрации Норильска есть вкладка «Общественная палата». Здесь можно ознакомиться с документами, которые мы просматриваем и представляем на обсуждение, и теми, которые готовятся к подписанию. Горожане могут оставить рекомендации, которые мы можем направить в администрацию города.

Важная часть работы Общественной палаты — общественные слушания. Например, мы организовали обсуждение на тему помощи мобилизованным и их семьям, в котором приняли участие представители администрации, бизнеса, некоммерческих организаций, родственники участников СВО. Отмечу, что в решении столь важных вопросов необходима консолидация сил. Поэтому и были приглашены все, кто желает оказать или уже оказывает такую помощь, чтобы заслушать рекомендации и выработать единое мнение. Возможно, и возникают какие–либо проблемы, но все вместе мы можем их решить в более короткий срок.

– В состав Общественной палаты входит 21 человек. Расскажите об этих людях и задачах, которые они выполняют.

– Сегодня в Общественной палате состоят по семь представителей администрации, горсовета и общественности. Это профессионалы своего дела, люди, в городе уважаемые. Они владеют необходимой информацией и готовы оказать поддержку в работе Общественной палаты по разным направлениям — социальная сфера, экология, городское хозяйство. Также к ним можно обратиться за консультацией, узнать, как правильно организовать тот или иной проект или дело.

– Каков график работы местной Общественной палаты?

– Графика нет. Можно сказать, мы работаем всегда. У каждого есть основная работа, а вот всё оставшееся свободное время и отдаётся на решение важных для города и горожан вопросов.

– Расскажите подробнее о мероприятиях, которые проводились по инициативе Общественной палаты. На какие болезненные вопросы реагируют общественники?

– Общественная палата Норильска была образована одной из первых в крае — в 2009 году. А начинать всегда сложно. Но при этом мы были отмечены Красноярском, ведь приобретённый нами опыт сегодня используется другими палатами края. Например, мы созваниваемся с представителями тех палат, которые сейчас проходят период становления и консультируем по разным вопросам.

Одна из наших инициатив, которой мы можем гордиться, — идея о присвоении Норильску звания «Город трудовой доблести». Мы сформировали это предложение в 2019 году, в 2020–м направили в городской Совет депутатов. Горожане активно участвовали в голосовании. И бывшие норильчане нас поддержали. Многие писали, что это было очень правильное решение. И очень приятно получать такие отзывы.

В нашей палате существует план работы. Но возникают экстренные ситуации, когда требуется незамедлительная реакция. Например, осенью прошлого года многие норильчане высказывали опасения по поводу большого числа вахтовиков, жаловались на неподобающее поведение приезжих. Оставаться в стороне мы не могли. Вместе с Общественным советом при норильском ОМВД мы направили главе города обращение с просьбой ограничить продажу алкоголя и спиртных напитков с 20.00, что в какой–то мере поможет решить проблему. Эту инициативу поддержали депутаты Норильского городского Совета, градоначальник, и наше предложение было передано краевым властям.

Одна из важных тем, над которой работают общественники, — ресоциализация осуждённых. На нашей территории находится четыре учреждения для заключённых. Сегодня есть замечательные инициативы, которые поддержаны краем и федеральным центром, например, проект «Зона спорта». Сотрудники исправительной колонии и члены общественной организация «Кроссфит» привлекли осуждённых к спорту. Оформили зал, организовали тренировки, провели соревнования. В этом помог муниципальный грант.

Большое совещание на территории исправительной колонии запланировано на апрель. Важно помнить, что заключённые, бывшие заключённые — это такие же люди, как и все остальные, хоть они и совершили ошибки. К ним нужно относиться по–человечески и им нужно дать возможность проявить себя. Сегодня мы видим, как они делают это в зоне Специальной военной операции. Поэтому вопрос поддержки осуждённых у нас на контроле, мы будем продолжать работать в направлении их ресоциализации. Норильским опытом уже заинтересовались в краевых общественных палатах, планируют использовать его у себя.

Также горожане обращаются к нам по таким актуальным темам, как отправка пассажиров в аэропорт, снегоуборка, асфальтировка, озеленение, экология. Все эти животрепещущие вопросы мы выносим на общественные слушания и стараемся решить их.

– Отправка пассажиров на общественном транспорте до аэропорта действительно больной вопрос. Чем вы можете помочь?

– Нужно понимать, что Общественная палата — это связующее звено между жителями и властями. Мы уже многое сделали и видим, что изменения есть. Но невозможно предусмотреть все ситуации. К нам обращаются для того, чтобы дополнить существующие меры, и мы транслируем это властям и структурам, которые непосредственно занимаются тем или иным вопросом. А мы держим исполнение на контроле.

– Случалось ли, что власти вносят предложения, а Общественная палата, отстаивая интересы граждан, с ними не согласна?

– Мы все делаем одно общее дело. Мы нацелены на то, чтобы было исполнено всё запланированное в программе социально–экономического развития до 2035 года. Мы нацелены на результат. Власть открыта нам и жителям, мы получаем полную поддержку. И на сегодняшний день нас всё устраивает.

– Вы говорили, что ориентируетесь на мнение жителей. Как построена обратная связь?

– Члены Общественной палаты являются представителями разных структур. Мы посещаем множество мероприятий, к нам обращаются лично. Также есть страница на сайте города, там можно задать вопрос письменно. Ещё мы ведём страничку ВКонтакте. Рекомендуем почаще заглядывать на нашу площадку и задавать вопросы.

– Существует ли рейтинг общественных палат в регионах?

– Официального рейтинга как такового нет. Но палаты, созданные давно, имеют определённый опыт. И на нём выстраивается работа их коллег. Мы поддерживаем друг друга. И нам крайне важно, что нашу работу высоко оценила краевая палата.

– Члены Общественной палаты работают на добровольных началах, то есть зарплату не получают. Какова в таком случае мотивация? Ощущаете ли вы удовлетворение от своей работы?

– Многие спрашивают: «Зачем вам это нужно, ведь членство в Общественной палате — большая нагрузка?» Дело в том, что мы заинтересованы, чтобы наша страна развивалась, чтобы нам было что передать следующему поколению. Поэтому мы работаем с большой самоотдачей. Радуемся даже небольшим победам. Всё, что мы сегодня сделаем, принесёт пользу нашему любимому Норильску и будущим норильчанам.