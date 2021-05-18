На очередной сессии городского Совета депутаты рассмотрели более 15 вопросов

В частности, они утвердили отчёт главы Норильска о результатах деятельности администрации за 2020 год; внесли изменения в действующие нормативные акты в целях приведения их в соответствие с законодательством и решениями представительного органа Норильска: положения об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, об управлениях имущества, жилищного фонда, по спорту, о Талнахском, Кайерканском и Снежногорском территориальных управлениях и так далее.

Также сегодня была утверждена кандидатура нового члена местной Общественной палаты - это Татьяна Скорик, заведующая детским садом № 81. Кроме того, на сессии подняли вопрос о посмертном присвоении звания «Почётный гражданин города Норильска» бывшему начальнику мобилизационного отдела администрации города Владимиру Лозинскому.

«Владимир Петрович очень хорошо известен норильчанам разных поколений. Он много сделал для нашего города и его жителей, и, конечно, его уход из жизни болью отозвался в сердцах всех, кому посчастливилось быть с ним знакомым. Уверен, присвоение ему почётного звания - это правильное решение. Его имя, безусловно, должно быть вписано в историю нашего города», - отметил председатель норильского горсовета Александр Пестряков.