На одной волне

Надо чаще встречаться

Это уже пятый фестиваль, организованный «Норникелем». По традиции научную эстафету открывает Норильск, после чего её подхватывают другие территории присутствия компании. В этот раз география Arctic Wave расширилась c трёх городов до пяти — Норильск, Дудинка, Никель, Заполярный и Мончегорск. Довольно обширной в этом году стала и программа фестиваля. Его события развернулись сразу на нескольких городских площадках, от спортивно–развлекательного комплекса «Арена» до Заполярного государственного университета. При этом программа была составлена так, чтобы получить удовольствие от участия в фестивале смогли как дети, так и взрослые.

– Нынешний фестиваль юбилейный, с каждым разом он собирает всё больше зрителей и участников, — поделился Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Мы опасались, что мероприятие придётся отменить из–за пандемии, но, к счастью, этого не случилось. Все ожидают интересных открытий, и, судя по тому, какие спикеры приехали к нам в этом году, ожидания эти будут оправданы. Здесь не будет сухих выкладок и формулировок, информация подаётся в достаточно доступной и порой игровой форме. Детей настолько увлекает то, что здесь происходит, что впоследствии многие приходят к созданию собственных проектов.

Самым ярким эпизодом Arctic Wave стала церемония открытия, состоявшаяся в спортхолле «Айка». Организаторы по максимуму использовали современные технические новинки и научные хитрости, чтобы впечатлить зрителей. Так, в сказке о белом медведе морозную атмосферу Северного полюса создавали с помощью жидкого азота. На сцене «Айки» сверкали даже настоящие молнии, срывавшиеся с катушек Теслы. Вишенкой на торте стало лазерное представление с участием победительницы девятого сезона шоу «Голос» Яны Габбасовой.

Серьёзный подход

Для взрослых слушателей в ЗГУ прошёл ряд встреч с учёными и исследователями северных территорий. Среди них, например, доктор физико–математических наук, профессор Адыгейского государственного университета Алексей Савватеев, снискавший популярность своим нестандартным подходом к преподаванию точных наук и умением сделать цифры и формулы увлекательными для всех.

– На самом деле математика доступна даже тем, кто к ней не обращался уже лет 20, — говорит Алексей Савватеев. — Она часть нашей жизни, она повсюду. Посмотрите в окно. Видите гору? Насколько далеко с неё видно? Это вопрос из области геометрии и алгебры.

Почему я решил привести именно такой пример? Да потому, что я на мероприятие в буквальном смысле с гор спустился: первое, что сделал, когда приехал к вам в Норильск, — встал на лыжи и отправился покорять местные вершины. Вот такими вещами, которые могут пригодиться в жизни, я и делюсь со слушателями на лекциях. А ещё я очень люблю задавать им хитрые математические задачки. По сути, они сводятся к одному и тому же математическому сюжету. Допустим, Гарри Поттер должен сварить яйцо василиска. Варится оно 7 минут. А у него есть песочные часы на 5 и 4 минуты, и с их помощью нужно отмерить нужное время. Или ещё: король отменил все купюры, кроме тех, чей номинал 13 рублей и 21 рубль. Вопрос: можно ли заплатить любую сумму с помощью таких купюр, или есть числовые значения, которые в данном случае невозможно передать? Вроде бы, совершенно разные задачи, но на самом деле решаются они идентично, через целочисленные линейные уравнения. Эти задания мы проходили со школьниками, а вы попробуйте решить их самостоятельно.

Ну а со студентами мы общались на тему «Непростые простые: великие загадки о простых числах». Речь, как вы уже поняли, шла о великой теореме Ферма. Вообще, последние несколько лет я занимаюсь популяризацией математики, опираясь на конкретику, рассказываю взрослым и детям о математических чудесах, чтобы те же студенты, увидев и познав её секреты, поняли, что многие картины художников по красоте не сравнятся с математикой. Почему я считаю это важным? Дело в том, что я вижу: вместо того, чтобы попытаться проникнуть в суть вещей, мы все стремимся угнаться за новыми технологиями. Вот с таким бездумным отношением к науке я и борюсь.

Собственно, своими методами и подходами в этой области Алексей Савватеев и поделился на встрече со всеми желающими. Норильчане, интересующиеся историей, с удовольствием послушали лекцию члена Российского географического общества Алексея Паевского, рассказавшего о технологиях, которые помогают покорить Арктику. Те, кто занимается бизнесом, могли задать вопросы Алексею Савельеву, чья специализация — разработка экологических решений для бизнеса и производства. Блок прорывных технологий представляли резидент «Сколково» Анастасия Варлыгина, специалист по робототехнике, и Илья Чех — основатель первого в России производства бионических протезов. И это далеко не полный список резидентов Arctic Wave.

Наука — это весело

В том, что наука — это не только пыльные фолианты и сложные формулы, дети могли убедиться, сыграв в развлекательно–познавательный квест. Он представлял собой полноценное интерактивное шоу, повествующее о способах выживания на полярной станции при помощи смекалки, научных знаний и подручных средств. Участникам рассказали, как надо одеваться, отправляясь на Северный полюс, какая одежда более практична и надёжна и почему; объяснили, как работает механизм теплоотдачи организма, и как действовать в случае схода лавины.

Довелось игрокам решать ряд практических задач. Например, собрать настоящий телеграфный аппарат и послать сигнал SOS азбукой Морзе. Для этого организаторы приготовили платы и комплекты проводов, а командам предстояло спаять устройство самостоятельно. И это был далеко не единственный пример того, как можно разобраться с насущной проблемой, прибегнув к силе науки. Так, детям рассказали о процессе хемилюминесценции — свечении тел, вызываемом химическим воздействием. И не только о «люминесцентных палочках», знакомых всем любителям ночной рыбалки, но и о способах сделать нечто подобное своими руками из подручных средств, как, впрочем, и химическую грелку с применением соды и уксуса. Простые вроде бы вещи, а в жизни могут пригодиться ой как сильно.

Один сеанс квеста занимал несколько часов. И хотя количество участников в каждой группе не превышало 20–30 человек, с учётом того, что шёл он в режиме нон–стоп в течение четырёх дней — с утра и до позднего вечера, побывать на «полярной станции» смогли несколько сотен норильских школьников.

Из них выйдет толк

Для самых маленьких горожан, не обделённых инженерными талантами, в рамках фестиваля провели мастер–класс по роботостроению. Ребятам предложили сконструировать собственного робота из пластиковых крышек. Это, на первый взгляд, простое занятие потребовало от участников не только усидчивости, но и умения добиваться поставленной цели.

– Мы устроили занятия для ребят, которые не смогли присоединиться к инженерному марафону IMAKE и поехать в научный лагерь во Владивостоке, — поясняет Евгения Курлович, куратор движения «Волонтёры Норильска» фонда «Возможность». — Не потому, что они чем–то хуже, просто они не проходят по возрасту, туда берут детей старше 12 лет. В лаборатории «Фаблаб» они смогли узнать много нового: у нас проходили и лекционные блоки, устраивали мы и развлекательные игры на научной основе. В общем, ребята провели здесь отличный выходной — интересно и с толком.