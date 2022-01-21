На одном дыхании

Презентация 46–минутного фильма об истории православия на Крайнем Севере прошла в кинокомплексе «Родина». Здесь же подвели итоги проекта «Православный дух Арктики». Разработчиком этого проекта, поддержанного Международным конкурсом «Православная инициатива — 2021», является Норильский центр развития туризма.

Киноленту по достоинству оценили депутаты Норильского городского Совета, представители муниципалитета, Норильской епархии Русской православной церкви, учреждений образования, культуры, туриндустрии и горожане, пришедшие на презентацию.

Собравшихся приветствовал епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Он поблагодарил всех причастных к созданию фильма и отметил, что «использование современных технологий в просветительской деятельности — это новое миссионерское решение».

Исполняющая обязанности заместителя главы города Норильска по экономике и финансам Ирина Закирьяева отметила важную роль проекта для Норильска и арктических территорий в целом:

– Проект открывает возможности жителям разных регионов России, зарубежья расширить свой кругозор, не посещая территорию. Администрация выражает благодарность творческому коллективу за качественный труд. Центру развития туризма желаем столь же успешно реализовать и другие проекты, которые бы продвигали наш город и его историю.

Руководитель проекта, директор Центра развития туризма Галина Кузнецова поблагодарила всех партнёров и творческую группу, подчеркнув, что своей поддержкой они во многом расширили возможности команды проекта. Участие в нём представителей учреждений Норильска и Таймырского муниципального района даёт право считать его одной из форм межмуниципального сотрудничества.

– Занимаясь продвижением Норильска на туристском рынке, мы решили показать особую имиджевую сторону нашего удивительного города — духовную. Большой видеоконтент, размещенный в свободном доступе сети Интернет, поможет всем, кого манит Арктика, увидеть и узнать её с новой стороны. Другая составляющая проекта — образовательно–просветительская — направлена в первую очередь на подрастающее поколение, которое будет жить в нашем замечательном городе, сохранять, развивать его и точно так же любить, как любим его мы, — пояснила Галина Кузнецова.

Кинопутешествие началось на борту теплохода «Чкалов». Первая остановка — Свято–Троицкий Туруханский монастырь. Зрители также увидели Свято–Богоявленский храм Хатанги, имеющий одну из самых старейших летописей среди святых мест Арктики, смогли услышать молитвы на языке коренных народов Севера в храме в честь иконы Божией Матери Леньковской посёлка Хета, посетили красивый Дудинский храм Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это виртуальное путешествие позволило зрителям лучше узнать историю своего края.

После просмотра фильма люди ещё долго не расходились. Каждый мог высказать своё мнение об увиденном. Выступающие благодарили организаторов проекта, отмечая, что их работа уже даёт свои результаты. Так, директор станции юных техников Людмила Абдразякова считает, что фильм заставляет задуматься, давая ценные знания об истории нашей территории, и будет полезен для проведения классных часов в школах. Необходимость использовать этот видеоматериал при проведении классных часов и родительских собраний отметила и педагог гимназии № 4 Лариса Нарушевич, которая преподает основы православной культуры.

По словам организатора экскурсионного бюро «Таймырские истории» Ольги Сивковой, фильм помог собрать в одну общую картину историю территории и православия, и он побуждает лучше её узнать и не оставляет никого равнодушным. По мнению режиссёра Городского центра культуры Вадима Красносельского, благодаря проекту территория Норильска станет узнаваемым брендом не только в Красноярском крае, но и в России, и в мире.

Эта экспедиция буквально потрясла оператора–постановщика творческой группы проекта Артёма Смирнова. – Посещая православные храмы по пути следования, ты как бы пропитываешься духом силы людей Таймыра. Я сделал для себя столько новых исторических открытий! А как необычно услышать «Отче наш» на долганском языке!.. — поделился своими впечатлениями Артём.

Руководитель норильского агентства «Кактус» Александр Харитонов рассказал о сотрудничестве с Центром развития туризма по созданию полиграфической продукции с QR–кодом для выхода на размещенный в интернете видеоконтент и поделился, что посмотрел фильм на одном дыхании. Также он добавил, что в ближайшее время выйдет путеводитель по городу «Православный Норильск», где будут отражены все точки притяжения православия на территории.

Этот фильм показал, что православие на протяжении веков способствовало освоению наших территорий. Окунуться в мир духовной силы и пройти тропами покорителей Севера может любой желающий. Перейдя по ссылке, вы попадёте на YouTub–канал Центра развития туризма, где помимо фильма доступны и видеоэкскурсии по Норильску и бескрайнему Таймыру. Здесь также можно найти VR–экскурсию по самым северным православным храмам.