На оплату больничных по уходу за детьми из федерального бюджета выделен один миллиард рублей

С 1 сентября размер оплаты листка нетрудоспособности по уходу за детьми в возрасте до восьми лет составит 100% от среднего заработка.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подчеркнул, что больше размер такого рода пособия не будет зависеть от стажа работы. При этом гражданам не придётся оформлять никаких дополнительных документов. Фонд социального страхования будет самостоятельно проводить расчёты на основании данных больничного листа.