На первой сессии горсовета Норильска приняли более 30 решений

Перед тем как приступить к обсуждению насущных вопросов, глава города Дмитрий Карасев поблагодарил присутствующих и всех горожан за активность в дни голосования. Он подчеркнул, что норильчане вновь доказали, что являются сплочённой командой, ориентированной на высокие результаты во всём, и готовые своими голосами поддержать выбранный курс социально-экономического развития нашего города. Председатель городского Совета Александр Пестряков в свою очередь отметил важность проведения личных приёмов в дни голосования. За три дня к парламентариям обратились около 250 горожан. Поэтому в период проведения выборов любого уровня такие приёмы необходимо продолжать, считает Александр Пестряков.

Первый вопрос, который обсудили депутаты, — это корректировка бюджета. Все изменения в части муниципальных программ парламентарии согласовали на минувшей неделе на заседаниях профильных комиссий. Скорректированный бюджет также получил одобрение депутатской комиссии по бюджету и собственности, и новые параметры главного финансового документа территории на этот год были единогласно утверждены сессионным решением:

– доходы — 29 млрд 893,6 млн рублей (+ 1 млрд 362,5 млн рублей);

– расходы — 36 млрд 799,5 млн рублей (+ 1 млрд 371,7 млн рублей);

– дефицит — 6 млрд 905,9 (+ 9,2 млн рублей).

Значительная часть недостающих средств покрывается остатками на счетах, в случае необходимости для погашения дефицита будут привлечены кредиты.

Кроме того, депутаты утвердили решение о внесении изменений в действующие дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий норильчан: талнахским и кайерканским школьникам и студентам, обучающимся в Центральном районе, увеличили количество льготных поездок в общественном транспорте с 50 до 75, а также поддержали инициативу вручения подарочных наборов и памятных медалей «Рождённому в Норильске» всем, кто появится на свет начиная с 1 января следующего года.

Традиционно львиная доля рабочей повестки была посвящена приведению местных нормативных актов в соответствие с постоянно меняющимся законодательством. Изменения, в частности, внесены в порядок приватизации муниципального имущества, положение о собственности и реализации прав собственника, правила землепользования и застройки Норильска, правила благоустройства территории, правила использования водных объектов общего пользования и пр.

Помимо этого, народные избранники утвердили решение об установке на фасаде дома на Ленинском проспекте, 1, мемориальной доски почётному гражданину Норильска Владимиру Долгих, а также приняли местную программу приватизации муниципального имущества на 2024 год: включено нежилое здание на ул. Заводской, 19, площадью 201,3 м2 и прилегающий земельный участок площадью 1767 м2, — предполагаемый доход в бюджет составит порядка 1,8 млн рублей.

«Повестка дня получилась насыщенной после двухмесячного перерыва, но продуктивная работа депутатских комиссий позволила нам оперативно принять необходимые решения, чтобы урегулировать все вопросы. Бюджет города скорректирован, можно беспрепятственно выполнять всё запланированное. Добавлю, что сейчас наступает активная фаза проработки бюджета Норильска на следующий год, в этой работе депутаты принимают активное участие. Постараемся максимально учесть все пожелания норильчан, поступившие нам в ходе летних встреч с трудовыми коллективами», — резюмировал итоги сессии председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.