На первой в этом году сессии городского Совета утвердят новую программу развития социальной инфраструктуры Норильска

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск до 2038 года аккумулирует в себе мероприятия масштабной реновации территории в части строительства и реконструкции социальных объектов — школ, детских садов, медицинских, спортивных учреждений, а также учреждений культуры. Пока финансирование программы в объёме более 32,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников предусмотрено на период до 2035 года.

В 2022 году на поэтапное строительство и реконструкцию социальных объектов запланировано свыше 1,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на следующие работы:

– строительство школы со спортивным сооружением закрытого типа на 1100 мест (60 млн рублей, завершение работ — в 2025 году);

— реконструкцию детского сада на 236 мест в районе Кайеркан (15 млн рублей, завершение работ — в 2025 году);

— строительство школы в Оганере (24 млн рублей, завершение работ — в 2025 году);

— строительство учреждения дополнительного образования (250 млн рублей, завершение работ — в 2027 году);

— реконструкция Станции юных техников (11 млн рублей, завершение работ — в 2027 году);

— сохранение объекта «Гимназия № 4» (180 млн рублей, завершение работ — в 2025 году);

— строительство бассейна в Центральном районе (180 млн рублей, завершение работ — в 2026 году);

— реконструкция здания на ул. Комсомольской, 37, для размещения Арктического музея современного искусства (200 млн рублей, завершение работ в 2026 году);

— реконструкция здания на ул. Ленинградской, 7а, для размещения творческих объединений и клубных формирований Городского центра культуры (77 млн рублей, завершение работ — в 2024 году);

— реконструкция СОК «Оганер» (7 млн рублей, завершение работ — в 2028 году);

— строительство поликлиники в районе Талнах (800 млн рублей, завершение работ — в 2024 году).

В целом на период до 2035 года в рамках программы предусмотрены строительство и реконструкция 15 объектов общего, дошкольного и дополнительного образования, 18 объектов физкультуры и спорта, девяти объектов культуры и одного объекта здравоохранения.

Рассмотрев представленный проект программы, члены комиссии по социальной политике рекомендовали утвердить его на ближайшей сессии городского Совета.