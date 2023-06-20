На Петербургском международном экономическом форуме обсудили значимые для территорий Крайнего Севера вопросы

Деловая программа включала в себя 15 мероприятий, посвящённых международному сотрудничеству, формированию новых логистических цепочек, сохранению экологии, туризму и т.д.

«В рамках форума у меня была хорошая возможность представить ряд инициатив. Одно из предложений – об увеличении финансирования Центров кластерного развития, поскольку туркластер «Арктический» растёт, а меры поддержки остаются в объёмах, заложенных ещё в 2020 году. Кроме этого, я акцентировала внимание на том, что при запуске программ поддержки бизнеса, необходимо учитывать отдалённость населённых пунктов Арктической зоны и короткий строительный сезон. У нас нет возможности участвовать во многих грантовых программах, потому что освоить средства за такой срок просто невозможно», - поделилась Анастасия Король.

Далее руководитель направления предложила внести в законодательство такие понятия как промышленный и палеонтологический туризм, а также легализовать спортивную рыбалку. А ещё - увеличить субсидии на организацию детских туров в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для школьников Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с 5 до 20 тысяч рублей. Для резидентов АЗРФ - упростить систему получения земельных участков из состава лесного фонда.

«Все перечисленные мной инициативы важны для нашей территории и требуют поддержки на федеральном уровне», - подытожила Анастасия Король.