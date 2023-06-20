На Петербургском международном экономическом форуме обсудили значимые для территорий Крайнего Севера вопросы
На Петербургском международном экономическом форуме обсудили значимые для территорий Крайнего Севера вопросы
Заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию туризма Анастасия Король приняла участие в сессии «Туризм в Арктике: точки притяжения, перспективы, люди, создающие туристические продукты», где выдвинула шесть инициатив, относящихся к развитию северных территорий.
Деловая программа включала в себя 15 мероприятий, посвящённых международному сотрудничеству, формированию новых логистических цепочек, сохранению экологии, туризму и т.д.
«В рамках форума у меня была хорошая возможность представить ряд инициатив. Одно из предложений – об увеличении финансирования Центров кластерного развития, поскольку туркластер «Арктический» растёт, а меры поддержки остаются в объёмах, заложенных ещё в 2020 году. Кроме этого, я акцентировала внимание на том, что при запуске программ поддержки бизнеса, необходимо учитывать отдалённость населённых пунктов Арктической зоны и короткий строительный сезон. У нас нет возможности участвовать во многих грантовых программах, потому что освоить средства за такой срок просто невозможно», - поделилась Анастасия Король.
Далее руководитель направления предложила внести в законодательство такие понятия как промышленный и палеонтологический туризм, а также легализовать спортивную рыбалку. А ещё - увеличить субсидии на организацию детских туров в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для школьников Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с 5 до 20 тысяч рублей. Для резидентов АЗРФ - упростить систему получения земельных участков из состава лесного фонда.
«Все перечисленные мной инициативы важны для нашей территории и требуют поддержки на федеральном уровне», - подытожила Анастасия Король.