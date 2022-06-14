На Петербургском международном экономическом форуме обсудят развитие Арктики

Деловая программа включает в себя более 15 мероприятий, часть которых пройдёт в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

«Ведущие специалисты и эксперты обсудят вопросы экономического развития региона, экологии, туризма и креативных индустрий, развитие Северного морского пути и человеческого капитала в Арктике, включая коренные народы Севера. На стенде также состоится подписание ряда соглашений», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

В рамках форума состоится конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике. Кроме того, на стенде «Арктика — территория диалога» пройдёт сессия «Северный морской путь: международный транспортный коридор». Участники дискуссии в рамках проекта Think Arctic на сессии «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» обсудят значение региона в международной политике и экономике на фоне повышения доступности Арктики, а также её роль в контексте глобального энергоперехода.

Отдельным направлением работы форума станет обсуждение инвестиционного потенциала Арктики. Руководители девяти субъектов Арктической зоны РФ проведут презентации для инвесторов, а на сессии «Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы» пройдёт обсуждение функционирования самой большой в мире особой экономической зоны, климатических особенностей регионов Арктики и региональной специфики с точки зрения инвестиций.

На стенде также пройдут тематические сессии по туризму, сохранению природы и науке. На сессии «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры» обсудят сохранение квалифицированных кадров в арктическом регионе, включая работников из числа представителей коренных малочисленных народов Севера.