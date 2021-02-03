На платформе «Активный гражданин» проходит голосование для норильчан старше 55 лет

Уже сегодня норильчане могут поделиться своим мнением – необходимо ли дистанционное обучение для граждан старшего поколения? Во время опроса нужно будет выразить своё желание или нежелание обучаться. Если да, то определить интересные темы: здоровье, краеведение, культура и искусство, компьютерная или финансовая грамотность.

Напомним, что на данный момент на платформе «Активный гражданин» проходит голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое продлится до 19 февраля. Голосование за дистанционное обучение продлится до 1 мая.