МАУ ИЦ «Норильские новости»

На платформе «Активный гражданин» проходит голосование для норильчан старше 55 лет

На платформе «Активный гражданин» проходит голосование для норильчан старше 55 лет

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На платформе «Активный гражданин» проходит голосование для норильчан старше 55 лет

Цель опроса – выявление необходимости дистанционного обучении для горожан пожилого возраста.

На платформе «Активный гражданин» проходит голосование для норильчан старше 55 лет

Уже сегодня норильчане могут поделиться своим мнением – необходимо ли дистанционное обучение для граждан старшего поколения? Во время опроса нужно будет выразить своё желание или нежелание обучаться. Если да, то определить интересные темы: здоровье, краеведение, культура и искусство, компьютерная или финансовая грамотность.

Напомним, что на данный момент на платформе «Активный гражданин» проходит голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое продлится до 19 февраля. Голосование за дистанционное обучение продлится до 1 мая.

Фото из открытых источников
3 февраля в 16:18 610
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