На платформе МСП.РФ запущен новый сервис - «Производственная кооперация и сбыт»

Ключевая задача сервиса – свести производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнёра вместо ушедших с рынка иностранных компаний.

«Одно из важных направлений поддержки малого и среднего бизнеса – помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнёров. Для этого на платформе МСП.РФ экспертами Корпорации МСП собран реестр проверенных производственных предприятий с успешным опытом поставок. Вторая часть сервиса – «Витрина закупок малого объёма» – «одно окно» для доступа малых и средних предприятий к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? Бизнес находит госзакупку по своему профилю на портале, кликает на неё и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке», – пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

В течение месяца функционал нового сервиса федеральной цифровой платформы планируется расширить. Отметим, что в Красноярском крае по поручению губернатора региона на базе сайта региональной сети центра «Мой бизнес» разрабатывается портал поставщиков «Сделано в крае».

«Здесь мы планируем собрать всю информацию о продукции краевых производителей и контакты предприятий, чтобы наши предприниматели могли найти друг друга и эффективно взаимодействовать», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.