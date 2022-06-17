На ПМЭФ–2022 «Норникель» заключил два соглашения, направленных на развитие энергетических активов компании

Подписи под первым документом поставили вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. Соглашение подразумевает передачу оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой Таймыра филиалу «СО ЕЭС» — Красноярскому региональному диспетчерскому управлению — в соответствии с принятыми 11 июня изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Сейчас эти функции выполняет Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), входящая в группу «Норникель». Переход будет осуществлен постепенно. Совместная работа сторон, рассчитанная до конца 2023 года, предполагает подготовку и организацию расширения зоны диспетчерской ответственности «СО ЕЭС».

В переходный период Красноярское региональное диспетчерское управление совместно с «НТЭК» будет участвовать в процессах планирования электроэнергетического режима и управления им, обеспечения функционирования релейной защиты и автоматики, разработке мероприятий по перспективному развитию энергосистемы, а также систематизации информации по аварийности и разработке мер по повышению надёжности объектов Норильской энергосистемы. Кроме того, стороны синхронизируют информационные системы для обмена технологическими данными между «СО ЕЭС» и «НТЭК» при диспетчерском и технологическом управлении. Это необходимо для оптимизации взаимодействия и унификации технологий, используемых всеми субъектами электроэнергетики на территории России. Благодаря этому будет возможно впоследствии интегрировать параметры изолированной территориальной электроэнергетической системы Таймыра в информационную модель Единой энергетической системы России, разработанную в соответствии с национальными стандартами.

Федор Опадчий во время церемонии подписания отметил: «Соглашение позволит нам определить порядок взаимодействия с «Норникелем», чтобы передача функций системному оператору не отразилась на текущей работоспособности энергосистемы. Одна из главных задач соглашения — распространить в изолированной энергосистеме общие принципы и стандарты, существующие в Единой энергетической системе России. Проект предусматривает сложные технологические решения, поэтому очень важно провести переход в плановом режиме: отстроить технологии, создать цифровые двойники энергосистемы, дополнительно обучить персонал, построить сети связи. Работа предстоит очень масштабная».

Ещё одно соглашение в области энергетики «Норникель» подписал с электросетевой компанией ПАО «Россети Северо-Запад» в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. «Норникель» намерен полностью отказаться от использования мазута на промышленной площадке компании в Мончегорске. В соответствии с соглашением устаревшая мазутная котельная будет заменена на современную электрическую. Реализация этого инвестиционного проекта будет способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ и переходу «Норникеля» на современные зелёные технологии. Она также поможет достижению целевых показателей снижения выбросов углекислого газа, утверждённых стратегией компании в области экологии и изменения климата на период до 2030 года. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров и генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.

ПАО «Россети Северо-Запад» готово построить современный энергоисточник, а также необходимую электросетевую инфраструктуру, чтобы обеспечить для подключения объекта 200 МВт мощности с учётом перспективных нагрузок. «Строительство такой мощной котельной позволит нам полностью уйти от использования мазута на производственной площадке в Мончегорске. Этот проект — часть экологической стратегии «Норникеля». Для нас снижение воздействия на окружающую среду — важный шаг на пути к созданию «зелёных» металлов. Кроме этого, мы существенно повышаем эффективность производственных процессов — от снижения расходов на энергоресурс до оптимизации затрат на логистику топлива», — отметил вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров. По оценке компании, эффект в виде снижения выбросов СО2 от перехода на электрическую котельную составит до 400 000 т углекислого газа в год.

Артем Пидник напомнил, что развитие Арктики — один из главных экономических приоритетов страны: «Здесь реализуется более 460 проектов, а объём инвестиций превышает 1,3 трлн руб. При этом Арктика обеспечивает запас экологической прочности не только России, но и всей планеты. Мазутные и угольные энергоресурсы — основные источники вредных выбросов в атмосферу. Замена неэффективных и неэкологичных видов топлива на электроэнергию не только экономически обоснована, но и необходима для охраны окружающей среды. «Россети Северо-Запад» готовы создавать необходимую инфраструктуру».

Андрей Чибис подчеркнул важность подписанного соглашения для экологии Арктики: «Охрана окружающей среды — одна из основных задач, определённых стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Наша цель — развивать инфраструктуру с учётом современных требований, при этом сохраняя уникальность арктических территорий. Очень важно, что подписанное соглашение станет вкладом в сохранение арктической природы в будущем. Освобождение области от мазутной зависимости — стратегическое направление в нашей концепции развития энергетики. Сегодня сделан ещё один важный шаг на этом пути».