На ПМЭФ–2022 «Норникель» заключил два соглашения, направленных на развитие энергетических активов компании
На ПМЭФ–2022 «Норникель» заключил два соглашения, направленных на развитие энергетических активов компании
Согласно одному из этих документов, «Норникель» передаст оперативно-диспетчерское управление Норильской энергосистемой Системному оператору Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»).
Подписи под первым документом поставили вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. Соглашение подразумевает передачу оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой Таймыра филиалу «СО ЕЭС» — Красноярскому региональному диспетчерскому управлению — в соответствии с принятыми 11 июня изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Сейчас эти функции выполняет Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), входящая в группу «Норникель». Переход будет осуществлен постепенно. Совместная работа сторон, рассчитанная до конца 2023 года, предполагает подготовку и организацию расширения зоны диспетчерской ответственности «СО ЕЭС».
В переходный период Красноярское региональное диспетчерское управление совместно с «НТЭК» будет участвовать в процессах планирования электроэнергетического режима и управления им, обеспечения функционирования релейной защиты и автоматики, разработке мероприятий по перспективному развитию энергосистемы, а также систематизации информации по аварийности и разработке мер по повышению надёжности объектов Норильской энергосистемы. Кроме того, стороны синхронизируют информационные системы для обмена технологическими данными между «СО ЕЭС» и «НТЭК» при диспетчерском и технологическом управлении. Это необходимо для оптимизации взаимодействия и унификации технологий, используемых всеми субъектами электроэнергетики на территории России. Благодаря этому будет возможно впоследствии интегрировать параметры изолированной территориальной электроэнергетической системы Таймыра в информационную модель Единой энергетической системы России, разработанную в соответствии с национальными стандартами.
Федор Опадчий во время церемонии подписания отметил: «Соглашение позволит нам определить порядок взаимодействия с «Норникелем», чтобы передача функций системному оператору не отразилась на текущей работоспособности энергосистемы. Одна из главных задач соглашения — распространить в изолированной энергосистеме общие принципы и стандарты, существующие в Единой энергетической системе России. Проект предусматривает сложные технологические решения, поэтому очень важно провести переход в плановом режиме: отстроить технологии, создать цифровые двойники энергосистемы, дополнительно обучить персонал, построить сети связи. Работа предстоит очень масштабная».
Ещё одно соглашение в области энергетики «Норникель» подписал с электросетевой компанией ПАО «Россети Северо-Запад» в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. «Норникель» намерен полностью отказаться от использования мазута на промышленной площадке компании в Мончегорске. В соответствии с соглашением устаревшая мазутная котельная будет заменена на современную электрическую. Реализация этого инвестиционного проекта будет способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ и переходу «Норникеля» на современные зелёные технологии. Она также поможет достижению целевых показателей снижения выбросов углекислого газа, утверждённых стратегией компании в области экологии и изменения климата на период до 2030 года. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров и генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.
ПАО «Россети Северо-Запад» готово построить современный энергоисточник, а также необходимую электросетевую инфраструктуру, чтобы обеспечить для подключения объекта 200 МВт мощности с учётом перспективных нагрузок. «Строительство такой мощной котельной позволит нам полностью уйти от использования мазута на производственной площадке в Мончегорске. Этот проект — часть экологической стратегии «Норникеля». Для нас снижение воздействия на окружающую среду — важный шаг на пути к созданию «зелёных» металлов. Кроме этого, мы существенно повышаем эффективность производственных процессов — от снижения расходов на энергоресурс до оптимизации затрат на логистику топлива», — отметил вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров. По оценке компании, эффект в виде снижения выбросов СО2 от перехода на электрическую котельную составит до 400 000 т углекислого газа в год.
Артем Пидник напомнил, что развитие Арктики — один из главных экономических приоритетов страны: «Здесь реализуется более 460 проектов, а объём инвестиций превышает 1,3 трлн руб. При этом Арктика обеспечивает запас экологической прочности не только России, но и всей планеты. Мазутные и угольные энергоресурсы — основные источники вредных выбросов в атмосферу. Замена неэффективных и неэкологичных видов топлива на электроэнергию не только экономически обоснована, но и необходима для охраны окружающей среды. «Россети Северо-Запад» готовы создавать необходимую инфраструктуру».
Андрей Чибис подчеркнул важность подписанного соглашения для экологии Арктики: «Охрана окружающей среды — одна из основных задач, определённых стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Наша цель — развивать инфраструктуру с учётом современных требований, при этом сохраняя уникальность арктических территорий. Очень важно, что подписанное соглашение станет вкладом в сохранение арктической природы в будущем. Освобождение области от мазутной зависимости — стратегическое направление в нашей концепции развития энергетики. Сегодня сделан ещё один важный шаг на этом пути».