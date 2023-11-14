На поддержку льготных ипотечных программ правительство выделило дополнительное финансирование
На поддержку льготных ипотечных программ правительство выделило дополнительное финансирование
Дополнительные 95 млрд рублей будут направлены на поддержку программ «Льготная ипотека» (около 41 млрд рублей), «Семейная ипотека» (более 46 млрд рублей) и «Дальневосточная ипотека» (почти 8 млрд рублей).
Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России.
«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тысяч кредитов. Такая помощь позволит ещё большему числу граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», – отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Также он добавил, что за время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.
Напомним, получить кредит по программе «Льготная ипотека» со ставкой до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. В рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Стать участниками программы могут семьи с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком-инвалидом. По обеим указанным программам максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Оформить ипотеку могут педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, родители-одиночки, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет (включительно), а также участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.