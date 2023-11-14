На поддержку льготных ипотечных программ правительство выделило дополнительное финансирование

Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России.

«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тысяч кредитов. Такая помощь позволит ещё большему числу граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», – отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Также он добавил, что за время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Напомним, получить кредит по программе «Льготная ипотека» со ставкой до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. В рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Стать участниками программы могут семьи с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком-инвалидом. По обеим указанным программам максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Оформить ипотеку могут педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, родители-одиночки, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет (включительно), а также участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.