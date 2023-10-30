На поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку, выделят дополнительное финансирование
На поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку, выделят дополнительное финансирование
На эти цели будет дополнительно направлено свыше 17 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Это позволит поддержать ещё около 38 тысяч семей, которые приобрели новую квартиру, дом или участок для его строительства», – отметил Михаил Мишустин.
Речь идёт о программе, которая помогает семьям, воспитывающим трёх и более детей, полностью или частично погасить ипотеку. Они могут получить выплаты в размере до 450 тысяч рублей, которые можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.
Принять участие в программе могут семьи, где третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о предоставлении поддержки.