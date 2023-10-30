На поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку, выделят дополнительное финансирование

«Это позволит поддержать ещё около 38 тысяч семей, которые приобрели новую квартиру, дом или участок для его строительства», – отметил Михаил Мишустин.

Речь идёт о программе, которая помогает семьям, воспитывающим трёх и более детей, полностью или частично погасить ипотеку. Они могут получить выплаты в размере до 450 тысяч рублей, которые можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Принять участие в программе могут семьи, где третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о предоставлении поддержки.