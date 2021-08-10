На поддержку оленеводческих и рыбоводческих хозяйств Таймыра «Норникель» направит 100 млн рублей

Данная сумма будет направлена на решение первостепенных задач общин, а также на укрепление материально-технической базы в посёлках и субсидирование транспортных расходов.

Напомним, что «Норникель» разработал рассчитанную на пять лет программу, в рамках которой коренным малочисленным народам Севера будет оказываться помощь и поддержка. Она включает поддержку их традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов.

«Для России опыт компании - это один из первых ярких примеров, который надо тиражировать на российских и международных площадках, распространять на все регионы, где есть коренные народы Севера. Не мешало бы в законах, если не федеральных, то хотя бы в региональных, закрепить, что такие формы сотрудничества в обязательном порядке должны присутствовать у компаний, если они хотят быть резидентами Арктической зоны», - сказал депутат Законодательного собрания края Валерий Вэнго.

Также «Норникель» возместил коренным народам ущерб, нанесённый в результате разлива топлива на ТЭЦ-3. Сумма компенсации составила 175 млн рублей.

Стоит отметить, что эти средства компания выделила в дополнение к двум миллиардам рублей, которые ранее «Норникель» направил на комплексную поддержку коренных малочисленных народов Севера.