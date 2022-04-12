На поддержку региональных систем здравоохранения правительство РФ направит более 35 млрд рублей

Деньги будут направлены на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Средства на поддержку системы ОМС из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделят его территориальным фондам.

В наш регион будет направлено более 1,5 млн рублей. На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин, глава правительства РФ, отметил, что прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые лекарства и проводили исследования. Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получать медицинскую помощь бесплатно.