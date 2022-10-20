На поддержку семей и детей Красноярья в 2023 году из краевого бюджета будет выделено более 100 млрд рублей

Денежные средства в размере 104 миллиарда рублей пойдут на предоставление различных выплат семьям, оказание матпомощи нуждающимся. Также их направят на поддержку многодетных семей и детей-сирот и на другие расходы. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

«Несмотря на сильнейшее давление, которое Запад оказывает на Россию, Красноярский край сформировал сбалансированный проект бюджета на 2023-2025 годы. Уже на старте мы видим, что половина всех расходов – это забота о людях. Предусмотрены в 2023 году индексации стипендий с нового учебного года и стоимости школьного питания, рост зарплат бюджетников и серьезная поддержка семей и детей – 104 миллиарда рублей. У края есть публичные обязательства перед людьми – различные социальные гарантии, закрепленные законами. Деньги на их предоставление в ближайшие три года запланированы уже сейчас», – прокомментировал Алексей Додатко.