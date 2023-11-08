На поддержку семей с детьми направят более 15 млн рублей

Приоритетным направлением является социальная поддержка граждан. Свыше 15 млрд руб. планируется направить на поддержку семей с детьми, более 11 млрд руб. – на укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы, 5 млрд руб. – на лекарственное обеспечение жителей, 9,3 млрд руб. – на строительство и капремонт учреждений здравоохранения.

Председатель комитета Илья Зайцев также выделил необходимость расширения паллиативной помощи. Требуют внимания вопросы трудоустройства людей с ментальными нарушениями.

«Мы предлагаем в следующем году запустить на базе краевой больницы высокопоточный эндоскопический центр, который сможет выполнять более 40 тысяч исследований, в том числе для тех, у кого врачи подозревают серьёзные заболевания. Мы также считаем необходимым предусмотреть средства на обновление патологоанатомической службы, от скорости и качества работы которой зависит лечение онкологических заболеваний. И это лишь малая часть наших предложений. Но все они нацелены на две главные вещи – здоровье и соцзащиту жителей и исполнение показателей нацпроектов», - подвёл итоги Илья Зайцев.

Обсуждение продолжится при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.