На поддержку социальной сферы края выделят дополнительные средства

Приоритетным по-прежнему остаётся финансирование социальных направлений. На сферу здравоохранения будет выделено за счёт средств краевого бюджета около 2,5 млрд рублей. Около млрд рублей запланировано на обеспечение жителей региона льготными лекарствами.

Одна из важных статей расходов — проведение капремонтов учреждений здравоохранения в рамках исполнения судебных решений и предписаний надзорных органов, на эти цели предусмотрено более 139 млн рублей.

Около млрд рублей выделено на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие системы соцподдержки граждан» на 3 года предлагается увеличить на более чем 602 млн рублей. Предусмотрены средства для обеспечения ежемесячной выплаты детям погибших участников СВО.

Председатель комитета Илья Зайцев отметил, что, помимо важного решения о повышении зарплаты бюджетникам, проектом документа предусмотрено создание дополнительного запаса лекарств. Ещё одна задача — формирование перечня мероприятий и строек, которые хотелось бы увидеть в осенней корректировке расходов на 2024 год, чтобы с началом года приступить к работам. Также комитет включил в своё решение особый контроль за расчётом доппотребности в средствах для выполнения поручений президента и губернатора о создании комплексных мер поддержки участников СВО.