На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору района для лесовосстановления

Мнение жителей Красноярья будет учитываться при планировании лесовосстановительных работ в рамках нацпроекта «Экология».

Голосование будет проходить до 13 февраля. На портале респондентам предлагают выбрать, в каких районах больше всего нужны лесовосстановительные мероприятия, какие породы деревьев лучше всего для этого подходят и на какой площади ежегодно проводятся посадки.