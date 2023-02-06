МАУ ИЦ «Норильские новости»

На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору района для лесовосстановления

На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору района для лесовосстановления

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На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору района для лесовосстановления

На портале «Активный гражданин» проходит голосование по выбору района для лесовосстановления

Мнение жителей Красноярья будет учитываться при планировании лесовосстановительных работ в рамках нацпроекта «Экология».

Голосование будет проходить до 13 февраля. На портале респондентам предлагают выбрать, в каких районах больше всего нужны лесовосстановительные мероприятия, какие породы деревьев лучше всего для этого подходят и на какой площади ежегодно проводятся посадки.

Фото из открытых источников
6 февраля в 17:33 530
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