На портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

Если собственник не доволен работой управляющей организации, он может написать жалобу в личном кабинете ГИС ЖКХ. Эти жалобы архивируются в системе, данные по ним строго упорядочены: от кого, когда, какая жалоба поступила.

Если управляющая организация оставила обращение собственника без внимания, то согласно федеральному законодательству ей грозит административная ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 10 тысяч рублей.