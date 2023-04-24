МАУ ИЦ «Норильские новости»

На портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

На портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

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На портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

Обращение можно отправить как в управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, так и в надзорные органы.

На портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйстваНа портале ГИС ЖКХ пользователи могут подавать официальные обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

Если собственник не доволен работой управляющей организации, он может написать жалобу в личном кабинете ГИС ЖКХ. Эти жалобы архивируются в системе, данные по ним строго упорядочены: от кого, когда, какая жалоба поступила.

Если управляющая организация оставила обращение собственника без внимания, то согласно федеральному законодательству ей грозит административная ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
24 апреля в 18:12 750
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