На портале «Госуслуги» появились новые сервисы для доноров Красноярья

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске нового сервиса на портале «Госуслуги». Он предназначен для доноров и тех, кто только собирается добровольно стать донором костного мозга для лечения тяжелых заболеваний.

Для доноров крови в разделе «Здоровье» портала собрана вся необходимая информация: история их донаций, результаты анализов. Здесь же можно скачать справку для кадровых служб, чтобы оформить положенный за сдачу крови день отдыха.

Потенциальные доноры костного мозга, в свою очередь, могут внести свои данные для включения в федеральный реестр. Для этого нужно выбрать в разделе «Здоровье» ближайший рекрутинговый центр и подать соответствующее заявление. После чего специалисты центра свяжутся с заявителем и расскажут о дальнейших действиях.