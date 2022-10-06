На портале «Госуслуги» запущены новые сервисы по частичной мобилизации

Первый сервис — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. С момента объявления в России частичной мобилизации на портале «Госуслуги» зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

В соответствующем разделе добровольцу будут представлены критерии отбора. Далее ему необходимо будет заполнить анкету, указав личные данные. Разработчики отмечают, что большинство из них подгружаются автоматически. Затем на карте нужно выбрать военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку. В течение двух дней в личном кабинете появится уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Второй же сервис был запущен для тех, кто был мобилизован ошибочно. Президентом была поставлена задача реагировать на каждый такой сигнал от граждан.

Чтобы воспользоваться сервисом, призывнику необходимо найти на портале баннер «Обжаловать решение о мобилизации» или перейти в этот раздел с помощью цифрового помощника. Далее нужно указать, за кого подаётся заявление. Это может сделать сам мобилизованный или его родственник.

В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки. Личные данные подгружаются автоматически, их необходимо подтвердить. Далее загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Жалоба будет автоматически и в кратчайшие сроки передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу «Госуслуги». Решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться. Информация будет докладываться руководству страны.