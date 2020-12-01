На портале «Госуслуги» появилась новая опция

На днях Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о вводе данной функции. Напомним, что ранее для получения таких данных пользователю нужно было подавать специальное заявление, а теперь уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически. При входе в личный кабинет система оповестит граждан о новой опции, от которой каждый может отказаться в случае ненадобности.

Новая функция упростит процесс информирования, а также ускорит выплату штрафов, алиментов и долгов.