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На портале «Госуслуги» появилась новая опция

На портале «Госуслуги» появилась новая опция

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На портале «Госуслуги» появилась новая опция

Теперь граждан своевременно будут информировать о возбуждении исполнительного производства.

На портале «Госуслуги» появилась новая опция

На днях Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о вводе данной функции. Напомним, что ранее для получения таких данных пользователю нужно было подавать специальное заявление, а теперь уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически. При входе в личный кабинет система оповестит граждан о новой опции, от которой каждый может отказаться в случае ненадобности.

Новая функция упростит процесс информирования, а также ускорит выплату штрафов, алиментов и долгов.

Фото из открытых источников
1 декабря в 09:45 70
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