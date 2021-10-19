На портале «Госуслуги» появится возможность регистрировать детей до 14 лет

Такая возможность на портале появится до 2022 года. Для этого предусмотрена упрощенная система регистрации, которая предполагает привязку к родительской странице. «У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года мы сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — рассказал Максут Шадаев.

На портале для детей доступны электронные дневники, расписание и другой электронный контент. Чтобы подростки могли всем этим пользоваться, учётные записи им заводят на уровне школы или муниципального образования. Для упрощения механизма подобные записи для детей смогут завести родители. В этом случае запись будет подтверждаться учётными данными родителей, а ребенку будут доступны сервисы для школьников.