На портале «Госуслуги» запустили обновлённый сервис для поступления в вузы
На портале «Госуслуги» запустили обновлённый сервис для поступления в вузы
20 июня в России стартовала приёмная кампания в вузы. Теперь подать документы можно дистанционно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».
В базе «Госуслуг» перечислено более 500 вузов, в которые можно подать документы на очное, очно-заочное и целевое обучение. С появлением нового сервиса абитуриенты смогут:
- выбрать вузы и конкурсные группы для поступления;
- заполнить заявление и отправить его в вузы;
- узнать расписание вступительных экзаменов и записаться на них;
- следить за своим местом в конкурсных списках;
- внести изменения в заявление до 29 июля - пока идёт приём документов;
- подать или отозвать согласие на зачисление;
- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Для того чтобы отправить документы дистанционно, выпускнику необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить заявление о приёме на обучение, приложив необходимые документы. Понадобятся сканы или фото свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении. Оригиналы документов потребуются только после зачисления - в течение первого года обучения.
Оригинал аттестата в 2021 году для поступления в вуз не нужен. Его можно принести в вуз после зачисления, в течение первого года обучения.
Также с помощью нового сервиса в вузы можно отправлять согласие на зачисление. Документы для поступления абитуриент может подать в пять вузов, однако поступить на бюджет можно только в один.
В случае если абитуриент передумал, согласие можно отозвать и отправить в другой вуз.
Абитуриентам, которые прошли по конкурсу, придёт оповещение от «Госуслуг». Дальнейшие инструкции первокурсники получат в приёмной комиссии.