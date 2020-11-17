На пособия для детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

- Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек,— сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что данное пособие ввели по указу президента РФ с 1 января 2020 года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тыс. руб. в месяц.