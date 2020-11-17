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На пособия для детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

На пособия для детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

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На пособия для детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

По распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина дополнительно выделено 61,8 миллиона рублей на ежемесячные пособия для детей от трёх до семи лет.

На пособия для детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

- Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек,— сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что данное пособие ввели по указу президента РФ с 1 января 2020 года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тыс. руб. в месяц.

Фото из открытых источников
17 ноября в 18:42 100
Пособия
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