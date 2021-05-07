МАУ ИЦ «Норильские новости»

На праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню Победы

На праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню Победы

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На праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню Победы

Творческие норильчане продемонстрировали тематические номера, а завершилось выступление флешмобом.

На праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню ПобедыНа праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню ПобедыНа праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню ПобедыНа праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню ПобедыНа праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню ПобедыНа праздничной неделе в СРК «Арена» прошёл концерт, посвящённый Дню Победы

Организаторами события стали Федерация фитнес-аэробики и танцевальный коллектив «Эридан» творческого объединения «Планёрка».

Танцоры, вокалисты, чтецы дарили посетителям спортивно-развлекательного комплекса своё настроение и талант. Концерт получился с лёгкой ноткой грусти, а иначе и быть не могло. Слишком глубокий след оставила война в душах людей.

Финальным номером концертной программы стал танец-флешмоб «Регулировщицы Победы». Автора танца вдохновила история о фронтовых регулировщицах. Эти девушки, стоя сутками напролёт на перекрёстках фронтовых дорог, регулировали дорожное движение. В любую погоду, под обстрелами и бомбёжками. Юные тоненькие девичьи фигурки мастерски управляли многотонной техникой и армиями. За их самоотверженность и стойкость девушек-регулировщиц стали называть регулировщицами Победы.

Текст Наталья Черкашина
Фото Владимир Макушкин
7 мая в 19:40 120
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