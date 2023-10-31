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На предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ краю выделят более 2,5 млн рублей

На предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ краю выделят более 2,5 млн рублей

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На предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ краю выделят более 2,5 млн рублей

Распоряжение о распределении на эти цели свыше 4,5 млрд рублей регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ краю выделят более 2,5 млн рублей

Красноярский край дополнительно получит 2 619 426 рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.

Фото из открытых источников
31 октября в 10:32 570
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