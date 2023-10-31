На предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ краю выделят более 2,5 млн рублей

Красноярский край дополнительно получит 2 619 426 рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.