На предприятия приоритетных отраслей экономики требуются почти две тысячи специалистов

Наиболее востребованы слесари и электрослесари, операторы станков с программным управлением, горнорабочие, а также инженеры. Заработная плата таких специалистов достигает 117 тысяч рублей. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться на портале «Работа России».

Отметим, служба занятости реализует проекты по кадровому обеспечению предприятий отдельных приоритетных отраслей экономики. Они включают целевые ярмарки вакансий, непрерывный отбор соискателей, профессиональное обучение клиентов службы занятости, информирование, профессиональные туры и экскурсии на предприятия. В этом году закрыто почти 1,2 тысячи вакансий в Красноярске, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Норильске, Дудинке, Сосновоборске, Дивногорске, Емельяновском и Богучанском районах.

Для предприятий отдельных приоритетных отраслей экономики, которые принимают на работу жителей других муниципальных образований края, предусмотрена компенсация на оплату труда. Подробнее о мере поддержки – на интерактивном портале агентства труда и занятости Красноярского края.