На предприятиях «Норникеля» стартовала вакцинация от гриппа

Первая партия прибыла в город 10 сентября и была распределена не только по здравпунктам предприятий, но и участковым поликлинникам, чтобы работники имели возможность прививаться повсеместно. Также были привлечены выездные бригады. Вторая партия ожидается к концу месяца.

«Гриппол плюс» — препарат отечественного производства, который ничуть не уступает зарубежным аналогам. У вакцины практически нет противопоказаний и наряду с противовирусными она обладает выраженным иммуностимулирующим эффектом. Для выработки коллективного иммунитета достаточно привить 50% работников предприятия.

— Вакцинация в коллективах позволяет снизить уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями более чем в три раза, а время пребывания на больничном — более чем в 4,5 раза, — приводят цифры медики. — Коллективный иммунитет даёт дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых работников.

Но даже привитый от гриппа человек на 100% не застрахован от заболевания, потому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры. А именно соблюдать масочный режим, следить за гигиеной рук, обрабатывать слизистые носа специальным средством.

Сегодня каждый может поставить прививку от гриппа в любой поликлинике города после обращения к терапевту или дежурному врачу. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис.

Всего в 2020 году на закупку вакцины компания потратила более пяти миллионов рублей.