На приглашение дефицитных специалистов выделят дополнительные средства

В частности, по отрасли образования предлагается перераспределить квоты и вместо двух преподавателей для Заполярного госуниверситета с выплатой «подъёмных» в размере по 700 тысяч рублей пригласить двух педагогов в политехнический колледж ЗГУ, при этом выплата «подъёмных» составит 500 тысяч рублей каждому специалисту.

Кроме того, планируется выделить дополнительную квоту для приглашения преподавателя в Норильский техникум промышленных технологий и сервиса с выплатой единовременной материальной помощи в размере 500 тысяч рублей.

Что касается отрасли здравоохранения, здесь количество квот, напротив, придётся уменьшить – с 34 до 30. Несмотря на предварительные договорённости, 4 из 9 выпускников КрасГМУ, планировавших по окончании обучения приехать в Норильск, отказались участвовать в программе. Для приглашения оставшихся пяти выпускников, согласных приехать работать в наш город, необходимо выделить из местного бюджета 10 млн рублей.

Таким образом, после проведённой корректировки общий объём финансирования муниципальной программы по приглашению дефицитных специалистов составит свыше 98 млн рублей. Согласовав предлагаемые изменения, депутаты рекомендовали учесть их при корректировке бюджета города на ближайшей сессии Горсовета.